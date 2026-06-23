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Литва осталась без кабинета министров

Правительство республики подало в отставку.

Источник: Клопс.ru

Правительство Литвы во главе с главой кабмина Ингой Ругинене подало в отставку. Об этом сообщает Sputnik Литва во вторник, 23 июня.

Постановление об отставке должен теперь подписать президент прибалтийской республики Гитанас Науседа. После этого у главы государства будет 15 дней, чтобы назначить временного премьер-министра, который сформирует новое правительство. По условиям коалиционного соглашения между правящими партиями этот пост займёт лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс.

Новое правительство намерено добиваться долгосрочного присутствия американских военных в Литве, укреплять систему противовоздушной обороны, поддерживать Украину и её вхождение в ЕС и НАТО.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис, ранее попавший в скандал из-за слов о Калининграде, может сохранить должность только при условии нормализации отношений с Китаем.

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