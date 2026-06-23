Более 5 тысяч работающих калининградцев получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет в 2026 году

Период ухода за ребенком учитывается в стаж, за каждый год начисляется определенное количество пенсионных коэффициентов. Уход за первым ребенком увеличивает коэффициент на 1,8, за вторым — на 3,6, за третьим и далее — на 5,4 за каждого малыша. Если отпуск меньше или больше года, то стаж и коэффициенты определяются из его фактической продолжительности.