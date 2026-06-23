Делать МРТ без направления разрешат только в частных нижегородских клиниках

Проходить МРТ без врачебного направления разрешат исключительно в коммерческих медицинских центрах — об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин при обсуждении проекта обновлённых правил проведения рентгенодиагностики и магнитно‑резонансной томографии. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека».