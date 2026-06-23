Делать МРТ без направления разрешат только в частных нижегородских клиниках

Проходить МРТ без врачебного направления разрешат исключительно в коммерческих медицинских центрах — об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин при обсуждении проекта обновлённых правил проведения рентгенодиагностики и магнитно‑резонансной томографии. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека».
По словам чиновника, окончательное решение о необходимости исследования должен принимать врач‑рентгенолог: он же оценивает наличие показаний и противопоказаний. В государственных медучреждениях процедуру будут выполнять строго при подтверждённой медицинской необходимости.
В частных клиниках подход иной: пациент вправе самостоятельно принять решение о прохождении МРТ — достаточно оплатить услугу.
Напомним, что нижегородцы смогут делать МРТ без направления врача с 1 сентября. Правило будет актуально вплоть до 2032 года.