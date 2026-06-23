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23 июня воронежцы на улице Коммунаров и проспекте Революции временно остались без воды

Холодную воду отключили с 10:00 до 14:00 на двух улицах в центре города.

Источник: Комсомольская правда

В центре Воронежа 23 июня отключили холодную воду. С 10:00 до 14:00 ее не будет по адресам: ул. Коммунаров, 41−62, а также пр. Революции, 5 и 7. Ограничения связаны с заменой задвижки диаметром 80 мм на сетях по ул. Коммунаров, 62. Об этом предупредили в пресс-службе «РВК-Воронеж» утром 23 июня.

Ремонтные работы проведут специалисты городских коммунальных служб. Задвижку заменят в рамках плановой подготовки инфраструктуры к повышенным летним нагрузкам.

После возобновления подачи воды специалисты предупреждают о возможном изменении ее цвета — из-за контакта опустевших труб с кислородом на стенках образуется тонкий слой ржавчины. Однако, как только магистрали заполнятся и промоются, вода вернется в норму. По биологическому и химическому составу она останется безопасной для жителей.

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