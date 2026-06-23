В Калининграде нашли подрядчика для капремонта ул. Калязинской

Заявки на участие в торгах подали три компании. Победитель снизил начальную стоимость работ с 16 до 15,9 млн рублей. Контракт заключили с ООО «Мосинжиниринг» 22 июня. Исполнить его необходимо до 9 ноября 2026 года. Непосредственно на работы отводится 110 дней. Отремонтировать планируют участок ул. Калязинской от дома № 10 до ул. Озерова.