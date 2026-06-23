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Пять поездов, следующих через Ростов, задержались из-за закрытия Крымского моста

Поезда «Таврия» задержались в пути после временного закрытия Крымского моста.

Источник: Комсомольская правда

Пять поездов «Таврия», следующих через Ростов-на-Дону, задержались в пути после временного закрытия Крымского моста. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспересс».

Движение ж/д составов уже возобновили. Задержались поезда, следующие из Крыма:

— № 168/167 Симферополь — Москва, отправлением 22 июня. Утром 23 июня следовал с опозданием на 1,5 часа;

— № 028/027 Симферополь — Москва, отправлением 22 июня. Утром 23 июня следовал с опозданием на 2 часа;

— № 008/007 Керчь — Санкт-Петербург, отправлением 22 июня. Утром 23 июня следовал с опозданием на 4,5 часа;

— № 068/067 Керчь — Москва, отправлением 23 июня. Утром 23 июня следовал с опозданием на 4,5 часа;

— № 194/193 Керчь — Челябинск, отправлением 23 июня. Утром 23 июня следовал с опозданием на 1,5 часа.

Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.

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