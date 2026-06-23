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Глава Самары Иван Носков проверил ход капремонта школы № 36

Иван Носков посетил школу № 36 в Самаре, в двух корпусах которой проводится капитальный ремонт.

Источник: Комсомольская правда

Глава Самары Иван Носков продолжает проверять ход ремонта в образовательных учреждениях города. На этот раз он вместе с депутатами Александром Живайкиным и Еленой Свиридовой посетил школу № 36. Там обновляют два корпуса на проспекте Карла Маркса. Работы на общую сумму более 121 млн рублей идут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В школе приведут в порядок кровлю, стены, полы и потолки. Заменят окна и двери, обновят спортзалы, тренерские и раздевалки. Также планируется утеплить фасады корпусов, смонтировать новые инженерные сети, установить современную сантехнику и электрику. Строительная готовность по первому корпусу на данный момент составляет 55%, по второму — 28%. Преобразятся не только сами здания, но и территория вокруг. Предполагается заменить асфальт, реконструировать лестницу и установить между корпусами универсальную спортплощадку.

«Проверку ремонтов в школах буду продолжать. Специфика этих работ в том, что выполнение должно завершиться в короткий летний период. Поэтому контроль особый. Будем привлекать депутатов городской и губернской думы — их задача и контролировать и помогать подрядчикам. В сентябре наши дети должны пойти учиться в отремонтированные школы», — написал глава Самары в своем канале в МАХ.

Напомним, в 2026 году в Самаре капитально отремонтируют школы №№ 70, 131 (корпус на ул. Промышленности), 167. Будет завершен ремонт школы № 8, который стартовал в прошлом году. Также в областной столице приступят к работам в школе № 110.