Глава Самары Иван Носков проверил ход капремонта школы № 36

В школе приведут в порядок кровлю, стены, полы и потолки. Заменят окна и двери, обновят спортзалы, тренерские и раздевалки. Также планируется утеплить фасады корпусов, смонтировать новые инженерные сети, установить современную сантехнику и электрику. Строительная готовность по первому корпусу на данный момент составляет 55%, по второму — 28%. Преобразятся не только сами здания, но и территория вокруг. Предполагается заменить асфальт, реконструировать лестницу и установить между корпусами универсальную спортплощадку.