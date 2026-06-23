Нижегородцам напомнили об ответственности за покупку липовых справок

По действующему законодательству за подделку медицинской справки нарушителям может грозить штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Более суровое наказание предусмотрено в случаях, если использование поддельного документа повлекло тяжелые последствия, в том числе угрозу массового распространения заболеваний. В такой ситуации срок лишения свободы может достигать восьми лет.