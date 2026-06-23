В России нашли теоретическое объяснение аномалиям в поведении квантовых вихрей

Присутствие этих квантовых структур, получивших название вихри Абрикосова, делает данные сверхпроводники особенно интересными для создания различных квантовых сенсоров и вычислительных устройств. Для этого нужно понимать, как возникают эти «воронки» и чем обусловлены недавно открытые аномалии в поведении этих структур и характере их взаимодействия с высокочастотным током, чье существование не предсказывается уже существующими теориями.