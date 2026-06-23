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Госавтоинспекция работает в усиленном режиме после смерча в Кушве

Жителей Кушвы предупредили о перекрытиях на время ликвидации последствий смерча.

Источник: Комсомольская правда

В Кушве Госавтоинспекция переведена на усиленный режим работы из-за последствий смерча, который прошелся по городу 22 июня 2026 года. В результате непогоды были повреждены объекты улично-дорожной сети, а также нарушено электроснабжение.

— Госавтоинспекция переведена на усиленный режим работы. На период проведения работ по ликвидации последствий стихии на отдельных участках дорог города будет вводиться временное ограничение движения для всех видов транспорта, — пояснили в ведомстве.

В данный момент на дорогах работают экипажи ДПС и регулировщики, которые обеспечивают свободный проезд для транспорта экстренных служб.

Согласно данным ГУ МЧС России по Свердловской области на 9:00 23 июня, смерч повредил 124 частных жилых дома, еще 32 оказались полностью разрушены. За помощью врачей обратились 16 пострадавших.

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