В ветклиниках Москвы внедрили электронные рецепты на лекарства

Электронную форму рецептов на лекарства для животных добавили в ветеринарную автоматизированную систему (ВетАС) в Москве. Развитие цифровых технологий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Электронный рецепт автоматически сохраняется в базе системы и доступен в любой ветклинике, подключенной к ВетАС. При необходимости его легко получить снова, обратившись к своему специалисту. При смене ветклиники новый врач сразу увидит предыдущие назначения коллег.
Электронная форма рецепта доступна специалистам всех 24 государственных ветклиник Москвы. При оформлении ВетАС сама сформирует документ по единому стандарту и укажет номер подразделения, в котором его выписали. Врачу останется лишь внести информацию о препарате, дозировке и способе применения. Бланк можно сразу распечатать или отправить в электронном виде владельцу животного.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.