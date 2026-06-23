Депутат Хабаровского края Максим Иванов помог решить проблемы Эльбанского интерната

Основной темой стала неудовлетворительная транспортная доступность интерната: дорога к учреждению не имеет асфальтового покрытия, тротуаров и освещения, при этом ежедневно по ней проезжает тяжёлый транспорт. Максим Иванов подчеркнул необходимость обустройства дороги, тротуаров и освещения для обеспечения безопасности около 200 сотрудников, проживающих и их родственников. Рассматривается вариант продления автобусного маршрута непосредственно до ворот интерната, что сократит пеший путь на два километра.