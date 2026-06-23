Нижегородцев предупредили о фейке об ужесточении наказания за нарушения ПДД

Информация появилась в интернет-СМИ и соцсетях. Сообщалось, что жестче будут наказывать тех, кто пользуется телефоном во время вождения, а еще, что изменится процедура проверки светопропускания стекол на окнах автомобилей. Все это не соответствует действительности, поскольку ответственность устанавливается федеральным законодательством. Каждый утвержденный правовой акт публикуется на официальном сайте.