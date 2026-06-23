Нижегородцев предупредили о фейке об ужесточении наказания за нарушения ПДД

Новости о том, что с 1 июля ответственность за нарушения ПДД усилится, оказались фейком. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Нижегородской области.
Информация появилась в интернет-СМИ и соцсетях. Сообщалось, что жестче будут наказывать тех, кто пользуется телефоном во время вождения, а еще, что изменится процедура проверки светопропускания стекол на окнах автомобилей. Все это не соответствует действительности, поскольку ответственность устанавливается федеральным законодательством. Каждый утвержденный правовой акт публикуется на официальном сайте.
Данные из неофициальных источников нужно проверять, ведь они с высокой вероятностью могут оказаться недостоверными, отмечают в Госавтоинспекции.