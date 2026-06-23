Прокуратура добивается прекращения полномочий председателя Чайковской гордумы

Сам Михаил Шубин не согласен с претензиями прокуратуры. Он отметил, что изменения в нормативную базу вносились для исполнения федерального законодательства и были инициированы по предписанию надзорного органа. По его словам, во время принятия решений представители прокуратуры не высказывали замечаний, а вопросы появились лишь спустя год.