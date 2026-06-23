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Дорогу в нацпарке Самарская Лука отремонтируют при наличии дополнительных денег

Минтранс Самарской области назвал условия ремонта дороги в национальном парке.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самары в комментариях под постом губернатора Вячеслава Федорищева задали вопрос о ремонте дороги в нацпарке Самарская Лука, которая ведет к селу Новинки. Когда это может произойти, рассказали в минтрансе Самарской области. В ведомстве подчеркнули, что на ремонт региональных дорог нужно много денег.

«В условиях ограниченного бюджета перечень объектов формируется на основе их социальной значимости и текущего состояния», — уточнила пресс-служба министерства.

В минтрансе объяснили, что участок дороги Рождествено — Новинки — Шелехметь отремонтируют, если будет дополнительное финансирование. А до этого здесь будут проводить локальный ремонт в рамках текущего содержания.