Дорогу в нацпарке Самарская Лука отремонтируют при наличии дополнительных денег

Жители Самары в комментариях под постом губернатора Вячеслава Федорищева задали вопрос о ремонте дороги в нацпарке Самарская Лука, которая ведет к селу Новинки. Когда это может произойти, рассказали в минтрансе Самарской области. В ведомстве подчеркнули, что на ремонт региональных дорог нужно много денег.
«В условиях ограниченного бюджета перечень объектов формируется на основе их социальной значимости и текущего состояния», — уточнила пресс-служба министерства.
В минтрансе объяснили, что участок дороги Рождествено — Новинки — Шелехметь отремонтируют, если будет дополнительное финансирование. А до этого здесь будут проводить локальный ремонт в рамках текущего содержания.