Дорогу в нацпарке Самарская Лука отремонтируют при наличии дополнительных денег

Жители Самары в комментариях под постом губернатора Вячеслава Федорищева задали вопрос о ремонте дороги в нацпарке Самарская Лука, которая ведет к селу Новинки. Когда это может произойти, рассказали в минтрансе Самарской области. В ведомстве подчеркнули, что на ремонт региональных дорог нужно много денег.