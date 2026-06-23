У популярного озера в Казахстане начал гибнуть сосновый бор

В администрации уточнили, что территория, где происходит усыхание лесных насаждений, находится как на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ), так и местных исполнительных органов (курортные зоны отдыха).
Специалисты подчеркивают, что за последние годы наблюдается существенное повышение уровня воды в озере Зерендинское.
«Вследствие этого произошло подтопление значительной части прибрежной территории. Сосна обыкновенная, являющаяся основной лесообразующей породой в данной местности, чувствительна к длительному переувлажнению почвы и недостатку кислорода в корнеобитаемом слое. Подтопление корневой системы стало основной причиной ослабления и последующего усыхания деревьев вдоль береговой линии».Пресс-служба ГНПП «Кокшетау».
Кроме того, повышение уровня воды оказало влияние на инфраструктуру населенного пункта.
В связи с подтоплением отдельных территорий и жилых домов местными исполнительными органами в 2025 году были проведены работы по сооружению защитной искусственной преграды, а также организовано переселение жителей из наиболее пострадавших домов.
Сотрудники парка заверили, что ситуация находится на постоянном контроле.
Уже по мере получения результатов научных исследований и лесопатологических обследований будут определены дальнейшие меры по сохранению, восстановлению и устойчивому развитию лесных насаждений в береговой зоне озера Зерендинское.
Зерендинское озеро (Зеренда) — это живописный пресный водоем тектонического происхождения в Акмолинской области Казахстана, расположенный на территории национального природного парка «Кокшетау». Озеро окружено густым сосновым бором и невысокими сопками, что делает его популярной и более спокойной альтернативой загруженному курорту Боровое.
19 мая 2026 года стало известно, что горные леса Казахстана оказались под угрозой из-за массового размножения опасных насекомых-вредителей. Ученые предупреждают: отдельные виды способны уничтожать сосновые насаждения на больших территориях, а вспышки их численности могут длиться годами.