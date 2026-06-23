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Ребенок на самокате угодил в ДТП с двумя машинами в Минусинске (видео)

В Минусинске произошло ДТП с участием 8-летнего мальчика на самокате, сообщили в ГАИ Красноярского края.

В Минусинске произошло ДТП с участием 8-летнего мальчика на самокате, сообщили в ГАИ Красноярского края.

Все случилось накануне днем. Ребенок переезжал на СИМ через проезжую часть дороги в неположенном месте. Водитель «Тойоты» остановился и пропустил его, а двигавшийся во встречном направлении 67-летний автомобилист на «Ладе» не успел затормозить и наехал на мальчика. В результате тот отлетел, упал и ударился головой о колесо иномарки.

Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

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