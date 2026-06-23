Детеныши сайгака родились в зоопарке Алматы (фото)

В Алматинском зоопарке появились новые обитатели — две самки сайгака, Стелла и Айна, родили по одному детенышу. Это важное событие для зоопарка и для сохранения редкого вида сайгаков.
Сайгак (Saiga tatarica) — один из древнейших представителей животного мира, сохранившийся со времен ледникового периода. Сегодня этот вид находится под охраной и имеет особый природоохранный статус.
По информации специалистов, сайгачата чувствуют себя хорошо, активно развиваются и находятся рядом с матерями. Они питаются молоком, а по мере взросления перейдут на растительный корм.
Алматинский зоопарк входит в число немногих зоологических учреждений, где удается регулярно получать потомство сайгаков в условиях неволи. Это важный результат работы по сохранению редкого вида и поддержанию биологического разнообразия.
Сейчас детенышам около месяца. Они находятся под постоянным наблюдением ветеринарных специалистов и развиваются в соответствии с возрастными нормами. Посетители зоопарка могут увидеть маленьких сайгачат и понаблюдать за одним из самых редких обитателей казахстанских степей.
Это событие подчеркивает важность работы по сохранению редких видов и поддержанию биологического разнообразия в условиях неволи.