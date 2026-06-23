Детеныши сайгака родились в зоопарке Алматы (фото)

Сейчас детенышам около месяца. Они находятся под постоянным наблюдением ветеринарных специалистов и развиваются в соответствии с возрастными нормами. Посетители зоопарка могут увидеть маленьких сайгачат и понаблюдать за одним из самых редких обитателей казахстанских степей.