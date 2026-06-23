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Детеныши сайгака родились в зоопарке Алматы (фото)

В зоопарке Алматы родились детеныши сайгака. Посетители зоопарка уже могут наблюдать маленьких представителей редкого вида, передает NUR.KZ со ссылкой на управление культуры Алматы.

В Алматинском зоопарке появились новые обитатели — две самки сайгака, Стелла и Айна, родили по одному детенышу. Это важное событие для зоопарка и для сохранения редкого вида сайгаков.

Сайгак (Saiga tatarica) — один из древнейших представителей животного мира, сохранившийся со времен ледникового периода. Сегодня этот вид находится под охраной и имеет особый природоохранный статус.

По информации специалистов, сайгачата чувствуют себя хорошо, активно развиваются и находятся рядом с матерями. Они питаются молоком, а по мере взросления перейдут на растительный корм.

Алматинский зоопарк входит в число немногих зоологических учреждений, где удается регулярно получать потомство сайгаков в условиях неволи. Это важный результат работы по сохранению редкого вида и поддержанию биологического разнообразия.

Сейчас детенышам около месяца. Они находятся под постоянным наблюдением ветеринарных специалистов и развиваются в соответствии с возрастными нормами. Посетители зоопарка могут увидеть маленьких сайгачат и понаблюдать за одним из самых редких обитателей казахстанских степей.

Это событие подчеркивает важность работы по сохранению редких видов и поддержанию биологического разнообразия в условиях неволи.