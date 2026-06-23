Метро Петербурга выпустило коллекционный жетон к юбилею Олимпийского комитета России

Метро Петербурга выпустило коллекционный жетон, посвященный 115-летию Олимпийского комитета России. Приобрести уникальный жетон можно будет начиная с 23 июня. Жетоны без блистера будут доступны для покупки в кассах вестибюля первой станции «Спортивная».
— Для тех, кто хочет сохранить жетон в оригинальной упаковке, предусмотрена возможность приобрести их в блистерах — такие жетоны будут продаваться в кассах всех станций, — рассказали в пресс-службе метрополитена «Северной столицы».
Стоимость жетона в блистере составит 700 рублей.
Напомним, ранее выпускали коллекционный жетон к юбилею Балтийского завода. Ограниченную партию жетонов без блистера продавали только на станции «Горный институт». Продажа стартовала с 26 мая. Балтийский завод — одно из старейших судостроительных предприятий России, который был основан в 1856 году. Количество жетонов было строго ограниченно.