ЦБ назвал самый популярный способ безналичной оплаты в России

Согласно результатам исследования, среди опрошенных оплата дебетовой картой была востребована у 79%, оплату QR-кодом по СБП предпочитали 38% опрошенных, а 36% респондентов — переводы через мобильные и онлайн-банки. Также среди безналичных способов 24% выбирали оплату кредитной картой, 16% — оплату электронным кошельком, а 6% — бесплатную рассрочку платежа.