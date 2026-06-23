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ЦБ назвал самый популярный способ безналичной оплаты в России

ЦБ назвал дебетовую карту самым популярным способом безналичной оплаты в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Дебетовая карта оказалась самым популярным способом безналичной оплаты в РФ в 2025 году, показало исследование Банка России.

Регулятор провел социологическое исследование по итогам 2025 года с целью выяснить отношение россиян к различным средствам платежа.

«Использование дебетовой карты — самый популярный способ безналичной оплаты», — говорится в материалах ЦБ.

Согласно результатам исследования, среди опрошенных оплата дебетовой картой была востребована у 79%, оплату QR-кодом по СБП предпочитали 38% опрошенных, а 36% респондентов — переводы через мобильные и онлайн-банки. Также среди безналичных способов 24% выбирали оплату кредитной картой, 16% — оплату электронным кошельком, а 6% — бесплатную рассрочку платежа.