Госкомимущество объяснил белорусам, как узаконить самовольную перепланировку

Пошаговую инструкцию, как узаконить самовольную перепланировку, дал Госкомитет по имуществу Беларуси.
Процесс легализации перепланировки состоит из двух этапов: получение ведомости теххарактеристик и получение решения и изготовление нового техпаспорта квартиры. На первом этапе надо обратиться в агентство по госрегистрации и земельному кадастру, выбрав услугу «Техническая инвентаризация». Специалист примет заказ, инженер выедет на объект для замеров. По итогам обследования хозяину квартиры выдадут ведомость технических характеристик.
На втором этапе уже с полученной ведомостью надо обратиться в районную администрацию за согласованием самовольной перепланировки. После этого вернуться в агентство с решением исполкома и подать заявление на изготовление нового техпаспорта. Самовольную перепланировку согласуют, если она не влияет на безопасность жилого дома и выполнена в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.
В Госкомитете предупредили, что за самовольную перепланировку предусмотрен штраф (от 0,5 до 20 базовых величин, или от 22,5 рубля до 900 рублей. — Ред.), и поэтому советуют легализовывать изменения вовремя.
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