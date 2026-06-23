Госкомимущество объяснил белорусам, как узаконить самовольную перепланировку

На втором этапе уже с полученной ведомостью надо обратиться в районную администрацию за согласованием самовольной перепланировки. После этого вернуться в агентство с решением исполкома и подать заявление на изготовление нового техпаспорта. Самовольную перепланировку согласуют, если она не влияет на безопасность жилого дома и выполнена в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.