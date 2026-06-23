Почти 2 тысячи профессионалов тушат пожары на севере Красноярского края

Более 1900 профессиональных пожарных задействованы в тушении возгораний на севере Красноярского края. В группировку включены отряды краевого Лесопожарного центра, межрегиональные силы федеральной Авиалесоохраны, а также пожарные из Бурятии, Забайкальского края, Свердловской, Тюменской и Иркутской областей, Якутии и Карелии. Активно участвуют в борьбе с огнем арендаторы лесных участков. Доставку сил и средств обеспечивают около трех десятков самолетов и вертолетов. Мониторинг ситуации в лесах обеспечивает флот беспилотников. Для искусственного вызывания осадков применяется самолет-зондировщик Ан-26. За минувшие сутки в регионе потушили 9 пожаров на площади 16,5 тыс. га в семи лесничествах. Большинство очагов возгораний возникло из-за гроз. Ситуация остается напряженной, но полностью контролируемой. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, — сообщают в краевом Лесопожарном центре. По оперативной информации, на утро 23 июня в крае зафиксированы 87 лесных пожаров. Большая их часть — в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском округах. Осложняют ситуацию сухая, жаркая погода с грозами и большое количество отдаленных участков леса, поврежденных вредителями. Всего с 8 по 23 июня, когда начались массовые вспышки грозовых пожаров, ликвидированы более 180 очагов. Напомним, в крае действует режим ЧС в лесах.