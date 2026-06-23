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Командный дух и безупречная слаженность: прикамские нефтепроводчики успешно дебютировали в гребле на «Драконах»

За победу боролись 18 команд предприятий и организаций города.

Источник: Комсомольская правда

Работники АО «Транснефть — Прикамье» впервые приняли участие в соревнованиях по гребле на лодках класса «Дракон». Заплывы прошли в акватории р. Камы в рамках летней Спартакиады трудящихся г. Перми.

За победу боролись 18 команд предприятий и организаций города. Для нефтепроводчиков участие в соревнованиях стало дебютом. Отсутствие опыта не помешало команде продемонстрировать боевой настрой, умение работать сообща и уверенно выйти в полуфинал.

В гребле на лодках-драконах самое важное — безупречная слаженность действий. Именно от взаимопонимания и командного духа зависит итоговый результат на дистанции.

«Получили не только опыт, но и массу положительных эмоций. Заезды на “Драконах” стали отличной возможностью проверить силы, укрепить командный дух и открыть новый вид спорта», — отметили нефтепроводчики.