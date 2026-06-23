Полина Гагарина споёт с маленькими омичами в День молодёжи

Полина Гагарина выступит на День молодёжи в Омске 27 июня вместе с участниками «Хора Первых». Певица согласилась подготовить совместный номер после обращения ребят в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодёжной политики Омской области.