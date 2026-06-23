Полина Гагарина споёт с маленькими омичами в День молодёжи

Полина Гагарина выступит на День молодёжи в Омске 27 июня вместе с участниками «Хора Первых». Певица согласилась подготовить совместный номер после обращения ребят в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодёжной политики Омской области.
«Мы просто мечтаем выступить на одной с вами сцене. Давайте вместе сделаем номер и споём на День молодёжи», — обратились активисты к артистке. Полина Гагарина ответила: «Решено! Выступаем».
Праздничные мероприятия пройдут на Соборной площади, площади Победы, пешеходном Любинском проспекте, площади Бударина и в Городском саду. Их объединит концепция «Мечта. Гордость. Единство».
Концерт Полины Гагариной станет одним из главных событий праздника. Артистка выступит на основной сцене на Соборной площади, а один из номеров исполнит вместе с юными омичами.