В Воронежской области объявили трехдневный траур после ракетной атаки

В Воронежской области с 23 по 25 июня объявлен траур по погибшим в результате ракетной атаки на Воронеж. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.
Решение было принято после очередного заседания оперативного штаба, на котором обсуждались последствия удара. По словам главы региона, атака стала самой тяжелой для области за последнее время.
«Погибли пять мирных жителей, множеству наших земляков понадобилась помощь врачей», — отметил губернатор, подчеркнув, что власти окажут всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.
В течение трех дней на территории региона будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано скорректировать программы вещания и отказаться от развлекательных мероприятий.
Гусев выразил соболезнования родственникам погибших и сообщил, что слова поддержки поступают в Воронежскую область из других регионов страны.
Ранее губернатор сообщил, что в результате ракетной атаки на Воронеж погибли пять человек. За медицинской помощью обратились несколько десятков жителей, однако большинство из них после оказания помощи были отпущены домой.
До этого власти заявляли, что дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. В регионе объявлялась ракетная опасность, позднее ее отменили.
Наиболее серьезные повреждения получил промышленный объект в левобережной части города. После удара там возник пожар, который был полностью ликвидирован. В настоящее время продолжается разбор поврежденных конструкций.
Также пострадали десять многоквартирных домов и шесть частных домовладений. В основном речь идет о повреждении фасадов, остекления и кровель. Кроме того, власти получили около 50 обращений от владельцев поврежденных автомобилей.
Семьям погибших власти выплатят по одному миллиону рублей. Граждане, получившие тяжелые ранения, смогут рассчитывать на выплаты в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, региональные власти организуют адресную помощь родственникам погибших.