Как отряд Куникова захватил плацдарм «Малая земля»

«Мой отец родился в 1936 году, ему было всего пять лет, когда дед — Цезарь Львович — ушёл на фронт. Больше они не виделись… Единственное, что я помню из его рассказов, деда сначала похоронили в Геленджике, и, когда стало безопасно, отец с бабушкой приехали на могилу. Папа запомнил свои ощущения от той минуты, от воздуха и света, позже, когда деда перезахоронили на Площади Героев в Новороссийске. Он ходил по берегу, пытался поймать те детские чувства, но уже не получалось», — рассказал нашей редакции Юрий Куников.