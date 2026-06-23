США перебросили крейсер с ракетами Tomahawk к границам Ирана

Корабль включен в состав группировки Центрального командования ВС на Ближнем Востоке (CENTCOM).
На его борту размещено 122 ракеты:
- 26 крылатых Tomahawk (дальность — 1,6 тыс. км);
- 16 противолодочных ASROC;
- 80 зенитных Standard-2 и 3.
Ранее, во время военной операции против Ирана, у командования CENTCOM не было в распоряжении боевого судна с такими характеристиками.
Даже после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном в Аравийском море сохраняется крупная группировка ВМС США. В нее входят два авианосца, где суммарно размещается более 100 истребителей, крейсер, 13 ракетных эсминцев и четыре больших десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты.
Ранее в CENTCOM заявили, что военные силы США сохраняют присутствие в воздухе, на суше и на море на Ближнем Востоке.