США перебросили крейсер с ракетами Tomahawk к границам Ирана

Даже после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном в Аравийском море сохраняется крупная группировка ВМС США. В нее входят два авианосца, где суммарно размещается более 100 истребителей, крейсер, 13 ракетных эсминцев и четыре больших десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты.