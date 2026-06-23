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США перебросили крейсер с ракетами Tomahawk к границам Ирана

ВМС США перебросили в Аравийское море ракетный крейсер USS Princeton. Он расположился к юго-востоку от Ирана, сообщает информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy

Корабль включен в состав группировки Центрального командования ВС на Ближнем Востоке (CENTCOM).

На его борту размещено 122 ракеты:

  • 26 крылатых Tomahawk (дальность — 1,6 тыс. км);
  • 16 противолодочных ASROC;
  • 80 зенитных Standard-2 и 3.

Ранее, во время военной операции против Ирана, у командования CENTCOM не было в распоряжении боевого судна с такими характеристиками.

Даже после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном в Аравийском море сохраняется крупная группировка ВМС США. В нее входят два авианосца, где суммарно размещается более 100 истребителей, крейсер, 13 ракетных эсминцев и четыре больших десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты.

Ранее в CENTCOM заявили, что военные силы США сохраняют присутствие в воздухе, на суше и на море на Ближнем Востоке.

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