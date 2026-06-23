Нижний Новгород получит более 20 млрд рублей на строительство метро

История контракта на строительство участка до станции «Сенная» началась в 2021 году: тогда его заключили с ГК «Моспроект‑3» на сумму 35,38 миллиарда рублей с изначальным сроком завершения работ к концу 2025 года. Впоследствии проект претерпел изменения: стоимость контракта выросла на 35% (до 48 миллиардов рублей), а сроки сдачи объекта перенесли на 2027 год.