Нижний Новгород получит более 20 млрд рублей на строительство метро

На развитие метрополитена Нижнего Новгорода — в частности, на продление линии до станции «Сенная» — в бюджете города на 2026−2027 годы предусмотрели свыше 20 миллиардов рублей. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Финансирование будет сформировано преимущественно за счёт межбюджетных трансфертов: доля городского софинансирования составит всего 1%. Распределение средств по годам следующее:
на 2026 год заложено 6,38 миллиарда рублей — эти деньги пойдут на обеспечение лимитами действующего контракта;
на 2027 год предусмотрено 14,07 миллиарда рублей.
Рассмотреть соответствующую поправку к бюджету депутаты городской думы планируют на заседании 24 июня.
История контракта на строительство участка до станции «Сенная» началась в 2021 году: тогда его заключили с ГК «Моспроект‑3» на сумму 35,38 миллиарда рублей с изначальным сроком завершения работ к концу 2025 года. Впоследствии проект претерпел изменения: стоимость контракта выросла на 35% (до 48 миллиардов рублей), а сроки сдачи объекта перенесли на 2027 год.
Ранее уже сообщалось, что еще 1,5 млрд рублей добавят на строительство метро в Нижнем Новгороде.