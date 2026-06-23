В Тамбовской области ввели особый противопожарный режим

Со вчерашнего дня в регионе установлен запрет на использование открытого огня и разведение костров на землях лесного фонда. Также запрещены костры и использование открытого огня для собственных нужд на территории садов и огородов на участках, не входящих в границы населенных пунктов и не относящихся к землям сельхозназначения.