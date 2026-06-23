Поступь Цезаря. Как отряд Куникова захватил плацдарм «Малая земля»

Он мог остаться в тылу, руководя научно-исследовательским институтом и редактируя всесоюзную отраслевую газету, но выбрал фронт. Инженер, привыкший к чертежам и производственным планам, стал командиром морской пехоты. В годы Великой Отечественной Цезарь Куников стремительно завоевал репутацию одного из самых одарённых командиров Красной армии.
Его отряд морских пехотинцев сыграл решающую роль в захвате и удержании плацдарма «Малая Земля» в феврале 1943 года, а разработанную им тактику ведения боя впоследствии включили в учебники военного дела. О подвиге и личности Куникова — в материале rostov.aif.ru.
Из инженеров в командиры.
«В нашей семье все и всегда с огромным уважением и почтением относились к памяти о Цезаре Львовиче, наш дом всегда был открыт для ветеранов-малоземельцев, родители поддерживали с ними связь и часто брали меня на встречи», — вспоминает в разговоре с rostov.aif.ru внук прославленного героя Юрий Куников.
Цезарь Львович Куников родился 23 июня 1909 года в Ростове-на-Дону в семье инженера-технолога и домохозяйки. Дом № 35 по улице Баумана, в котором он появился на свет, сохранился до сих пор, на нём — соответствующая мемориальная табличка.
В донской столице будущий герой прожил менее десяти лет, затем вместе с родителями переехал в Ессентуки, позже — в Баку. В 1924 году отец с сыном отправились в Макеевку восстанавливать доменное производство. Там юноша прошёл путь от ученика лаборанта до токаря на металлургическом заводе, а в 1925 году вместе с семьёй перебрался в столицу.
Цезарь мечтал связать жизнь с ВМФ, но по состоянию здоровья не смог поступить в училище. Стал инженером, комсомольским работником, отвечал за оборонную промышленность, возглавлял ЦНИИ технологии машиностроения. А ещё — редактировал всесоюзную газету «Машиностроение». Перед войной занимал высокие посты, но в июле 1941-го добровольно ушёл на фронт и перевёлся на флот.
Боевой путь.
Его боевой путь начался на родине — в Азовской флотилии. Там отряд катеров под его командой сражался с октября 1941 года и участвовал в первом освобождении Ростова-на-Дону от фашистской оккупации в ноябре того же года.
Было это так: командуя 14-м отрядом водных заграждений флотилии, Куников минировал вход в Таганрогский залив. Удобным местом для выполнения задачи стала дельта Дона в районе села Синявское. Катера Куникова вместе с местным партизанским отрядом «Отважный-1» атаковали немецкие войска, препятствуя продвижению врага к донской столице с запада. Всего за несколько ноябрьских дней бойцы отряда сумели нанести значительный ущерб противнику, уничтожив эшелон с танками, 10 грузовых автомобилей фрицев.
С наступлением зимы катера не могли действовать, и на базе флотилии сформировали отряд морской пехоты под командованием Куникова. Его задачей стали удары по коммуникациям неприятеля под Ростовом.
27 ноября отряд захватил и удерживал Синявское, разрушив железнодорожное полотно, по которому немцы доставляли боеприпасы. 28 ноября морпехи вторично взяли это место, установив контроль над автомобильной и железной дорогами, чтобы пресечь отступление фашистов.
Десант из добровольцев.
После начала гитлеровского наступления летом 1942-го советские войска, дислоцированные в районе Азовского моря, отступили к Тамани. Цезаря Куникова назначили командиром 305-го батальона морской пехоты в составе Черноморской группы войск.
В августе 1942 года он участвовал в обороне Таманского полуострова, в том числе в защите Темрюка. За образцовое выполнение боевых задач в борьбе с немецкими захватчиками майора Куникова наградили орденом Александра Невского.
Всесоюзную известность уроженцу Ростова принесла высадка на «Малой Земле» — мысе Мысхако у Новороссийска. В отряде Куникова были лишь добровольцы, специально обученные под его руководством. Высадка состоялась в ночь на 4 февраля 1943 года.
«Десантники в течение дня отразили 18 атак противника, к концу дня боеприпасы были на исходе, положение казалось безвыходным, тогда отряд майора Куникова совершил внезапный налёт на артиллерийскую батарею противника, истребив расчёт и захватив орудия, десантники открыли из них огонь по атакующим вражеским солдатам», — говорится в архивных сводках.
С 4 по 10 февраля отряд под командованием Куникова удерживал плацдарм, отражая яростные атаки врага. За эту неделю десантники уничтожили свыше 2 тыс. гитлеровцев, 28 пулемётных точек, 12 дзотов и танк. Сам Цезарь Львович лично отбивал контратаки, встречал на берегу прибывающие подкрепления.
12 февраля 1943 года рядом с командиром разорвалась мина на поле у Суджукской косы. Его вывезли в госпиталь в Геленджик, но рана оказалась смертельной. Цезарь Куников скончался 14 февраля — в день освобождения его родного Ростова-на-Дону. Через два месяца ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Позже он был навечно включён в списки личного состава Черноморского флота.
Время не сотрёт память.
Имя Цезаря Куникова увековечено на карте России: улицы в Ростове-на-Дону, Азове, Геленджике и Новороссийске, а также площадь в Москве названы в честь него. Памятники ему установлены в Азове, Севастополе и у села Синявского. Его имя присвоено школам, гимназиям и даже малой планете — № 2280. В 1989 году Черноморский флот получил большой десантный корабль «Цезарь Куников», который нёс службу вплоть до февраля 2024 года.
Память о герое живёт и в рассказах местных жителей.
«Я жил в Синявском, будучи школьником в 70-е годы, местные старожилы рассказывали о его боях. Когда земснаряд чистил фарватер местной речушки, куча оружия и боеприпасов на берег вываливалась. Нам, детворе, забава была — тротил из гранат выплавлять», — вспоминает в разговоре с rostov.aif.ru дончанин Аркадий Магдесян.
Память о герое живёт и в музейных залах, бережно хранящих его подвиг.
Так, в Новочеркасском музее истории донского казачества есть несколько фотографий Цезаря Львовича, приобретённых в 1950 году из фондов Центрального военно-морского музея специально для экспозиции. Кроме того, в собрании музея — акварельный портрет героя, созданный художником Гарбузовым в 2005 году.
Но за официальными страницами истории стоит живая семейная память.
«Мой отец родился в 1936 году, ему было всего пять лет, когда дед — Цезарь Львович — ушёл на фронт. Больше они не виделись… Единственное, что я помню из его рассказов, деда сначала похоронили в Геленджике, и, когда стало безопасно, отец с бабушкой приехали на могилу. Папа запомнил свои ощущения от той минуты, от воздуха и света, позже, когда деда перезахоронили на Площади Героев в Новороссийске. Он ходил по берегу, пытался поймать те детские чувства, но уже не получалось», — рассказал нашей редакции Юрий Куников.
Герой Малой земли навсегда вписал себя в историю обороны Кавказа. Его подвиг на Цемесской бухте стал примером с 182 тойкости для поколений моряков. И хотя некоторые даты уходят в прошлое, память о тех, кто не отступил, остаётся незыблемой.