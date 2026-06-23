В Красноярске на правобережье после капремонта откроют две школы

В Красноярске в новом учебном году после капитального ремонта откроют две школы на правом берегу. Об этом сообщили в администрации города.
Речь идет о школе № 94 в Ленинском районе на улице Московской, 20а и школе № 78 в Свердловском районе на улице Тимошенкова, 82.
В школе № 94 завершается капитальный ремонт. Строители заменили инженерные коммуникации, провели внутреннюю отделку помещений и полностью обновили кровлю. Сейчас рабочие штукатурят и красят фасад, а также монтируют индивидуальный тепловой узел. В здании также планируют установить подъемник для маломобильных учеников. Для школы закупили новое интерактивное, технологическое и спортивное оборудование. Территорию уже заасфальтировали. 1 сентября в обновленные классы вернутся больше 1 200 учеников. Ремонт провели по нацпроекту «Молодежь и дети».
В школе № 78 основные ремонтные работы уже завершены. Там отремонтировали кровлю, выполнили демонтажные работы и стяжку полов на всех этажах. Сейчас рабочие красят стены, монтируют подвесные потолки, устанавливают двери и окна. Готовность объекта составляет 74%. Во время демонтажа в здании нашли дефекты перегородок и полов, которые влияют на эксплуатационную надежность. Для их устранения разработали дополнительные технические решения, документацию направили в государственную экспертизу.
«Для школы также закупят новое учебное, интерактивное и технологическое оборудование. Планируется капитальный ремонт спортивных площадок и благоустройство прилегающей территории. В новом учебном году в обновленное здание вернутся больше 1 300 детей», — отметила руководитель главного управления образования Марина Аксёнова.
Всего в этом году после капремонта в Красноярске откроют четыре школы. Это школы № 78 и № 94, гимназия № 13 и образовательная площадка № 2 комплекса «Покровский» на улице Степана Разина, 39. Также в этом году начнется капитальный ремонт школ № 18, № 85, № 46 и № 62.