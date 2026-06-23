В Красноярске на правобережье после капремонта откроют две школы

В школе № 78 основные ремонтные работы уже завершены. Там отремонтировали кровлю, выполнили демонтажные работы и стяжку полов на всех этажах. Сейчас рабочие красят стены, монтируют подвесные потолки, устанавливают двери и окна. Готовность объекта составляет 74%. Во время демонтажа в здании нашли дефекты перегородок и полов, которые влияют на эксплуатационную надежность. Для их устранения разработали дополнительные технические решения, документацию направили в государственную экспертизу.