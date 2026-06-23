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В Новосибирской области из-за лесных пожаров в Красноярском крае объявлен режим НМУ

Роспотребнадзор усилил мониторинг качества воздуха.

Источник: KrasnoyarskMedia

В Новосибирской области установились неблагоприятные метеоусловия из-за смога от лесных пожаров в Красноярском крае. В связи с этим управлением Роспотребнадзора усилен мониторинг качества атмосферного воздуха.

Если хотите узнать, как спастись от смога, читайте здесь.

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