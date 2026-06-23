Калининградский комбинат и петербургский вуз будут вместе готовить кадры

Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II и Калининградский янтарный комбинат будут готовить специалистов для янтарной отрасли. Такое сотрудничество отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Со следующего учебного года в программы обучения студентов ювелирного и горного направлений включена практическая часть на комбинате в Калининграде. В зависимости от учебного курса практика на производстве будет занимать от восьми недель. Всего за время обучения студенты проведут на предприятии 52 недели. Специалисты комбината также примут участие в формировании учебных программ для актуализации узкопрофильных компетенций выпускников.
«Сейчас коллектив предприятия насчитывает более 1300 человек и продолжает расти. Сохранение высокого уровня добычи и развитие внутренней переработки требует дальнейшего привлечения работников высокой квалификации, которые понимают процессы на предприятиях янтарной отрасли и готовы начать работу сразу по окончании обучения. Партнерство с Санкт-Петербургским горным университетом позволит подготовить именно таких специалистов», — отметил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.