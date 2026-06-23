Калининградский комбинат и петербургский вуз будут вместе готовить кадры

Со следующего учебного года в программы обучения студентов ювелирного и горного направлений включена практическая часть на комбинате в Калининграде. В зависимости от учебного курса практика на производстве будет занимать от восьми недель. Всего за время обучения студенты проведут на предприятии 52 недели. Специалисты комбината также примут участие в формировании учебных программ для актуализации узкопрофильных компетенций выпускников.