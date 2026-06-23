Чемпионы ЦСКА и ветераны сборной России по баскетболу посетили Норильск и провели Заполярный матч звезд

В минувшие выходные Норильск принял баскетбольные мероприятия, посвященные 20-летию первой победы ПБК ЦСКА в Евролиге.
В город приехали действующие игроки армейцев Мело Тримбл, Антониус Кливленд, Самсон Руженцев и Александр Ганькевич, а также чемпионы Европы 2007 года Захар Пашутин, Алексей Саврасенко и Николай Падиус, экс-игрок НБА Павел Подкользин и другие.
20 июня, в субботу, гости посетили производственные объекты «Норникеля»: полигон «Ангидрит» и карьер «Медвежий ручей».
«Я уже не первый раз в Норильске, в том числе под землей, но каждый раз — как первый, не перестаю удивляться. Эмоции непередаваемые», — сказал Самсон Руженцев.
Алексей Саврасенко, побывавший в городе второй раз, отметил: «Тогда мы ездили с Душаном Ивковичем. Кто знает, может быть, именно та поездка зарядила нас на победу в Евролиге 2006 года. Спасибо “Норникелю” за организацию».
21 июня звезды провели мастер-класс для юных спортсменов и оставили автографы на «Стене славы» в спорткомплексе «Айка». Кульминацией стал Заполярный матч звезд с четырех- и десятиочковыми бросками и буллитами после каждой четверти. Команда «Никель» под руководством Мело Тримбла обыграла «Палладий» со счетом 79:74.
Тримбл был признан лучшим игроком, но передал приз горнорабочему рудника «Скалистый» Артему Глянкину. Тот признался: «Мы, конечно, тренируемся, играем в корпоративных турнирах, но волнение перед игрой было. Хотелось показать себя с лучшей стороны. Это большая честь — быть участником такого матча».
Участники поделились впечатлениями. «Очень круто снова выйти на игру в Норильске! Я играл здесь 22 года назад и был приятно удивлен, встретив знакомых людей. … отдельно для меня приятно выйти на площадку в одной команде со своим старшим сыном», — рассказал Николай Падиус.
«Я ни разу не играл в такой баскетбол, где можно забить 10-очковый, — рассказал Алексей Саврасенко. — Мы, ветераны спорта, стараемся передать наш опыт будущему поколению. Считаю, что дети должны видеть вживую своих кумиров».
«Не мог даже представить, что когда-то окажусь за Полярным кругом, на Крайнем Севере! Сбылась моя давняя мечта. … Приз самому ценному игроку матча назвали в мою честь? Очень приятно! Я не хочу останавливаться на тех призах, что завоевал, буду продолжать работать. … Беру пример с Нандо де Коло, который побеждал с ЦСКА. Я по-прежнему голоден до трофеев и побед!», — поделился Мело Тримбл.
Мероприятие было организовано при поддержке «Норникеля» в рамках популяризации спорта в регионах. Матч транслировался на канале «Матч!Страна».