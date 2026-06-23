Чемпионы ЦСКА и ветераны сборной России по баскетболу посетили Норильск и провели Заполярный матч звезд

«Не мог даже представить, что когда-то окажусь за Полярным кругом, на Крайнем Севере! Сбылась моя давняя мечта. … Приз самому ценному игроку матча назвали в мою честь? Очень приятно! Я не хочу останавливаться на тех призах, что завоевал, буду продолжать работать. … Беру пример с Нандо де Коло, который побеждал с ЦСКА. Я по-прежнему голоден до трофеев и побед!», — поделился Мело Тримбл.