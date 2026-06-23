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Делегация Красноярского края примет участие в форуме женщин Севера в Москве

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. II Форум женщин Севера пройдет с 30 июня по 1 июля в Москве в Национальном центре «Россия».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. II Форум женщин Севера пройдет с 30 июня по 1 июля в Москве в Национальном центре «Россия».

Участниками станут представители коренных малочисленных народов, руководители общественных организаций, педагоги, медицинские и социальные работники, предприниматели из регионов Арктики, Сибири, Дальнего Востока, а также жены военнослужащих Тихоокеанского, Северного и Балтийского флотов.

В делегацию от Красноярского края войдут 16 представительниц региона. Возглавит делегацию заместитель руководителя агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Наталья Астахова.

В состав делегации вошли женщины из числа коренных малочисленных народов, добившиеся профессиональных успехов и активно участвующие в общественной жизни своих территорий. Это представители органов местного самоуправления, сфер культуры, образования и здравоохранения, а также участницы программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель» и «Земский работник культуры». Многие из них реализуют социально значимые инициативы по развитию северных территорий, сохранению традиционной культуры и родных языков коренных народов.

В программе форума — пленарные заседания, стратегические и тематические сессии, посвященные вопросам социально-экономического развития северных территорий, сохранения традиционных знаний и языков коренных народов, развитию здравоохранения, образования, туризма и традиционного природопользования. Участники подготовят предложения по поддержке женских инициатив и устойчивому развитию северных регионов.

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