Делегация Красноярского края примет участие в форуме женщин Севера в Москве

В состав делегации вошли женщины из числа коренных малочисленных народов, добившиеся профессиональных успехов и активно участвующие в общественной жизни своих территорий. Это представители органов местного самоуправления, сфер культуры, образования и здравоохранения, а также участницы программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель» и «Земский работник культуры». Многие из них реализуют социально значимые инициативы по развитию северных территорий, сохранению традиционной культуры и родных языков коренных народов.