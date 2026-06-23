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В селе Кобяй в Якутии организуют гастрономическую площадку

Там будут представлены локальные продукты и традиционные блюда.

Гастрономическая площадка «Вкус улусов Якутии» состоится 3 июля в селе Кобяй Республики Саха (Якутия) в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.

Мероприятие будет организовано в ходе XIX Республиканского национального праздника «Ысыах Олонхо». Каждое муниципальное образование сможет представить свою гастрономическую визитную карточку на республиканском уровне: от локальных продуктов и традиционных блюд до вековых рецептов и современных кулинарных интерпретаций. Участники смогут не только продемонстрировать уникальные локальные продукты, но и рассказать о местных жителях.

По итогам работы площадки планируется издание специального гастрономического каталога «Вкус улусов Якутии». В него войдут материалы, рецепты и истории всех участников, что позволит зафиксировать гастрономический культурный код региона и сделать его достоянием широкой аудитории.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.