На Дону объем выдачи ипотеки сократился на 20% за месяц

В мае 2026 года банки Ростовской области предоставили 1,8 тыс. ипотечных кредитов на 7,2 млрд руб. Это на 17% меньше по сравнению с апрелем того же года в плане количества выданных кредитов и на 20% — по их объему. По последнему показателю область расположилась на восьмом месте среди 50 ведущих регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).