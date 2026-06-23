В Хабаровске приставы вернули хабаровчанке работу

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Центральному району Хабаровска. Сотрудник службы вручил постановление о возбуждении исполнительного производства должнику-организации. Уже на следующий день работницу восстановили в должности, однако часть требований изначально исполнена не была.