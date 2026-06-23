В Хабаровске приставы вернули хабаровчанке работу

В Хабаровске сотрудники органов принудительного исполнения помогли восстановить трудовые права женщины, незаконно уволенной из управляющей компании, — сообщает Федеральная служба судебных приставов.
Хабаровчанка работала уборщицей в одной из управляющих организаций города. При увольнении, как установил суд, работодатель нарушил установленную процедуру, что и стало основанием для обращения в судебные органы.
Суд удовлетворил исковые требования: постановил восстановить женщину в должности, выплатить средний заработок за время вынужденного прогула, компенсировать моральный вред, а также внести необходимые записи в трудовую книжку.
Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Центральному району Хабаровска. Сотрудник службы вручил постановление о возбуждении исполнительного производства должнику-организации. Уже на следующий день работницу восстановили в должности, однако часть требований изначально исполнена не была.
За нарушение сроков пристав применил меру принудительного воздействия — исполнительский сбор и установил новый срок для исполнения решения суда.
В дальнейшем сотрудник службы установил, что решение исполнено в полном объёме: трудовые права восстановлены, все выплаты произведены, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.