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В Хабаровске приставы вернули хабаровчанке работу

Суд обязал работодателя восстановить сотрудницу и выплатить компенсации.

В Хабаровске сотрудники органов принудительного исполнения помогли восстановить трудовые права женщины, незаконно уволенной из управляющей компании, — сообщает Федеральная служба судебных приставов.

Хабаровчанка работала уборщицей в одной из управляющих организаций города. При увольнении, как установил суд, работодатель нарушил установленную процедуру, что и стало основанием для обращения в судебные органы.

Суд удовлетворил исковые требования: постановил восстановить женщину в должности, выплатить средний заработок за время вынужденного прогула, компенсировать моральный вред, а также внести необходимые записи в трудовую книжку.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Центральному району Хабаровска. Сотрудник службы вручил постановление о возбуждении исполнительного производства должнику-организации. Уже на следующий день работницу восстановили в должности, однако часть требований изначально исполнена не была.

За нарушение сроков пристав применил меру принудительного воздействия — исполнительский сбор и установил новый срок для исполнения решения суда.

В дальнейшем сотрудник службы установил, что решение исполнено в полном объёме: трудовые права восстановлены, все выплаты произведены, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.