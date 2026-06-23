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Нижегородка Екатерина Парюшкина вышла в финал фестиваля «ФормАРТ»

Её работа «Колыбель единого эпоса» представит регион на окружном фестивале уличного искусства.

Подведены итоги отборочного этапа VII сезона фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ». Об этом сообщили в пресс‑службе полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Нижегородскую область в финале представит художница Екатерина Парюшкина с работой «Колыбель единого эпоса».

Всего на участие в фестивале подали 400 заявок, из которых жюри выбрало 14 финалистов из регионов округа. Следующий этап — создание муралов: сейчас согласовываются площадки, а отрисовка пройдёт в июне-июле 2026 года. За процессом можно будет следить на сайте проекта и в его сообществе во «ВКонтакте».

Победителей объявят в августе в Кирове. Авторы трёх лучших работ получат гранты в размере 200, 150 и 100 тысяч рублей. Фестиваль проводится с 2020 года по инициативе полпреда Игоря Комарова и направлен на поддержку молодых художников и развитие современной городской среды.

Ранее сообщалось, что лучшего специалиста БПЛА выберут в Нижегородской области.

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