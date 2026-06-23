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В Ростове проектная компания выплатила долг по зарплатам в 3,5 млн рублей

После вмешательства прокуратуры выплатили зарплаты 35 работникам ростовской компании.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону проектная компания выплатила 3,5 млн рублей долга по зарплатам. Однако сделано это было только после проверки и под угрозой наказания, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Нарушение выявили в одной из организаций Кировского района Ростова-на-Дону. Оказалось, деньги не могли получить 35 работников.

— Благодаря мерам реагирования задолженность полностью погасили, — добавили в надзорном ведомстве.

Ранее прокуратура добилась выплаты зарплатного долга 648 работникам предприятия в Аксайском районе Ростовской области.

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