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В Перми победителем всероссийского голосования за объекты благоустройства стал парк «Счастье есть»

За благоустройство парка в Кировском районе Перми проголосовали более 33,8 тысячи пермяков. В следующем году здесь планируется выполнить комплексное обновление и озеленение территории.

Источник: Российская газета

За благоустройство парка в Кировском районе Перми проголосовали более 33,8 тысячи пермяков. В следующем году здесь планируется выполнить комплексное обновление и озеленение территории.

Подведены итоги всероссийского онлайн-голосования по выбору приоритетных объектов для благоустройства на 2027 год. Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Перми во всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие 146 тысяч человек. В этом году жителям города было представлено на выбор восемь общественных пространств в каждом районе Перми. Больше всего голосов горожане отдали за благоустройство парка культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе Перми — за него проголосовали более 33,8 тысячи человек. На втором месте — бульвар на улице Дружбы в Мотовилихинском районе. На третьем — сквер у Дворца культуры имени А. П. Чехова в Орджоникидзевском районе.

В рамках разработанного проекта благоустройства парка культуры и отдыха «Счастье есть» предусматривается обновление пешеходных дорожек, обустройство площадок для отдыха, установка новых беседок, навесов, навигации, ремонт детской и спортивной площадок, оснащение инклюзивным оборудованием, озеленение территории и ремонт системы наружного освещения.