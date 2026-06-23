В Перми победителем всероссийского голосования за объекты благоустройства стал парк «Счастье есть»

В Перми во всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие 146 тысяч человек. В этом году жителям города было представлено на выбор восемь общественных пространств в каждом районе Перми. Больше всего голосов горожане отдали за благоустройство парка культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе Перми — за него проголосовали более 33,8 тысячи человек. На втором месте — бульвар на улице Дружбы в Мотовилихинском районе. На третьем — сквер у Дворца культуры имени А. П. Чехова в Орджоникидзевском районе.