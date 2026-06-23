В Крыму до 1 сентября приостановили все спортивные мероприятия

Министерство спорта Республики Крым объявило о введении временных ограничений на проведение спортивной деятельности на территории полуострова. Соответствующее решение принято на основании указа главы республики Сергея Аксёнова от 22 июня 2026 года и приказа профильного министерства.
Согласно официальному распоряжению, в период с 11:00 22 июня до полуночи 1 сентября 2026 года в Крыму полностью приостанавливаются:
- учебно-тренировочный процесс для лиц моложе 18 лет;
- все виды учебно-тренировочных мероприятий;
- массовые физкультурные и спортивные события;
- проведение официальных первенств, чемпионатов и кубковых соревнований.
До особого распоряжения также запрещен выезд организованных групп спортсменов на соревнования за пределы региона, равно как и их участие в спортивных мероприятиях на территории самого Крыма.
В республиканском Минспорта подчеркнули, что данные меры носят вынужденный характер и направлены исключительно на обеспечение общественной безопасности детей и всех участников спортивного процесса. Профильным организациям рекомендовано использовать этот период для проведения методической и документальной работы. Жителей региона просят с пониманием отнестись к введенным ограничениям, подчеркивая, что безопасность является абсолютным приоритетом.