Мошенники публикуют фейковые объявления об обработке участков от насекомых

«Наиболее заметный прирост пришелся на предложения по обработке участков от клещей, комаров, муравьев, ос и других паразитов. Так, по оценке специалистов, в течение апреля-начала июня 2026 года число выявленных фейковых объявлений и сайтов в этой категории выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Доля жалоб, в которых фигурировала предоплата за неоказанную услугу, увеличилась с 54% до 68%», — говорится в публикации.