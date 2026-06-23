Эксперт: отдых на Юге Крыма можно считать полноценным

Как отмечает господин Буря, курортный сезон на полуострове не обречен. «Южный берег Крыма выглядит более стабильным направлением. Судя по отзывам туристов, которые сейчас находятся на месте, серьезных проблем нет. Свет подают без перебоев, связь работает, магазины и аптеки открыты. Конечно, некоторые туристы корректируют свои планы, но массового исхода из Ялты нет. Те, кто уже приехал, продолжают отдыхать, экскурсионные группы собираются, гостиницы заполнены. Вопрос сейчас, скорее, в психологическом восприятии, но объективно южные города продолжают принимать гостей», — прокомментировал собеседник издания.
С 21 июня в Крыму действуют ограничения на продажу топлива для физических и юридических лиц — оно отпускается только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность региона. Это решение, принятое главой республики Сергеем Аксеновым, повлияло на мобильность жителей и туристов. В Симферополе центральные улицы опустели, автомобили — единицы, общественный транспорт переполнен, а на остановках фиксируется аншлаг. Частные перевозчики-маршрутчики испытывают трудности с заправкой, пассажиры вынуждены добираться пешком или переходить на велосипеды и самокаты. Водители такси отмечают рост стоимости поездок и увеличение времени подачи машин.
Решение касается прежде всего детских лагерей на западном побережье. Однако на Южном берегу, где ситуация более стабильна, продолжается прием взрослых туристов, гостиницы работают по загрузке, экскурсионные бюро не отменяют маршруты.
В то же время турэксперты отмечают, что при нынешней обстановке Ялта вполне способна принимать отдыхающих — без перебоев со светом, без паники и с сохранением базовой инфраструктуры.