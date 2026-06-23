Эксперт: отдых на Юге Крыма можно считать полноценным

Как отмечает господин Буря, курортный сезон на полуострове не обречен. «Южный берег Крыма выглядит более стабильным направлением. Судя по отзывам туристов, которые сейчас находятся на месте, серьезных проблем нет. Свет подают без перебоев, связь работает, магазины и аптеки открыты. Конечно, некоторые туристы корректируют свои планы, но массового исхода из Ялты нет. Те, кто уже приехал, продолжают отдыхать, экскурсионные группы собираются, гостиницы заполнены. Вопрос сейчас, скорее, в психологическом восприятии, но объективно южные города продолжают принимать гостей», — прокомментировал собеседник издания.