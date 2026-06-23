Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Красноярского края выиграла командный зачет чемпионата России по водно-моторному спорту

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сборная Красноярского края стала победителем общекомандного зачета чемпионата России по водно-моторному спорту, который завершился в Свердловской области.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сборная Красноярского края стала победителем общекомандного зачета чемпионата России по водно-моторному спорту, который завершился в Свердловской области.

В программе были гонки мотолодок, скутеров и глиссеров на дистанции 10 миль. В личных дисциплинах красноярские спортсмены завоевали девять медалей: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

Победителями стали Максим Колеватов в классе лодок GT-30, Сергей Хрущев в OSY-400 и Владислав Петров в Р-2000. Серебро выиграли Наталья Быкова, Юрий Зиненко, Матвей Устинов и Кирилл Колчин. Бронзовые награды взяли Роман Орлов и Сергей Хрущев.

По итогам чемпионата сборная края набрала 2200 очков и опередила команды девяти регионов.