Сборная Красноярского края выиграла командный зачет чемпионата России по водно-моторному спорту

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сборная Красноярского края стала победителем общекомандного зачета чемпионата России по водно-моторному спорту, который завершился в Свердловской области.
В программе были гонки мотолодок, скутеров и глиссеров на дистанции 10 миль. В личных дисциплинах красноярские спортсмены завоевали девять медалей: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.
Победителями стали Максим Колеватов в классе лодок GT-30, Сергей Хрущев в OSY-400 и Владислав Петров в Р-2000. Серебро выиграли Наталья Быкова, Юрий Зиненко, Матвей Устинов и Кирилл Колчин. Бронзовые награды взяли Роман Орлов и Сергей Хрущев.
По итогам чемпионата сборная края набрала 2200 очков и опередила команды девяти регионов.