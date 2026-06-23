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Государство разбогатело на лодку и 2 весла, отнятых у рыбаков-волгоградцев

Мужчины отправились за добычей в марте. С надувной лодки они установили две рыболовные сети и выловили 20 рыбин.

Двух жителей Алексеевского района наказал суд за незаконную рыбалку на Хопре.

Мужчины отправились за добычей в марте. С надувной лодки они установили две рыболовные сети и выловили 20 рыбин. Ущерб природе, по подсчетам экспертов, составил 13 080 рублей.

Суд расценил действия браконьеров как незаконный вылов водных биоресурсов по предварительному сговору. И назначил каждому штраф — по 50 тысяч рублей. А также конфисковал в собственность государства орудия преступления: лодку, насос, два деревянных сиденья от лодки и два весла с металлической рукояткой.

«Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», — сообщает пресс-служба Алексеевского райсуда.

Ранее в Волгоградской области осудили членов международной ОПГ, уничтожившей больше 1000 краснокнижных сайгаков.