Государство разбогатело на лодку и 2 весла, отнятых у рыбаков-волгоградцев

Суд расценил действия браконьеров как незаконный вылов водных биоресурсов по предварительному сговору. И назначил каждому штраф — по 50 тысяч рублей. А также конфисковал в собственность государства орудия преступления: лодку, насос, два деревянных сиденья от лодки и два весла с металлической рукояткой.