Государство разбогатело на лодку и 2 весла, отнятых у рыбаков-волгоградцев

Двух жителей Алексеевского района наказал суд за незаконную рыбалку на Хопре.
Мужчины отправились за добычей в марте. С надувной лодки они установили две рыболовные сети и выловили 20 рыбин. Ущерб природе, по подсчетам экспертов, составил 13 080 рублей.
Суд расценил действия браконьеров как незаконный вылов водных биоресурсов по предварительному сговору. И назначил каждому штраф — по 50 тысяч рублей. А также конфисковал в собственность государства орудия преступления: лодку, насос, два деревянных сиденья от лодки и два весла с металлической рукояткой.
«Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», — сообщает пресс-служба Алексеевского райсуда.
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