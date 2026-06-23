Нижегородка передала курьерам мошенников 3,5 млн рублей

По фабуле дела потерпевшей три недели звонили якобы ее бывшие коллеги, а также сотрудники Центробанка и правоохранительных органов. Они убедили жертву в том, что неизвестные взломали ее аккаунт на портале «Госуслуги» и пытались оформить кредит. Чтобы спасти сбережения, нижегородка обналичила 2,2 млн руб. и передала их незнакомцу в парке на улице Максима Горького.