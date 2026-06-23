В Ростове-на-Дону разбирают здание бывшей городской бойни

Исторический комплекс, известный в советское время как мясокомбинат, занимал целый квартал: от улицы Текучева до Нансена и от переулка Крепостного до Театрального проспекта. Он был построен в 1907—1908 годах по проекту инженера Петра Горбачёва, также участвовавшего в создании водопроводных и канализационных систем ряда городов Российской империи.