В Ростове-на-Дону разбирают здание бывшей городской бойни

В Ростове‑на‑Дону приступили к демонтажу одного из последних сохранившихся зданий комплекса бывшей городской бойни — казармы для рабочих по адресу: улица Текучева, 205. Об этом сообщили активисты движения «Мой фасад» в социальных сетях.
Исторический комплекс, известный в советское время как мясокомбинат, занимал целый квартал: от улицы Текучева до Нансена и от переулка Крепостного до Театрального проспекта. Он был построен в 1907—1908 годах по проекту инженера Петра Горбачёва, также участвовавшего в создании водопроводных и канализационных систем ряда городов Российской империи.
Изначально в состав комплекса входили скотный двор, бойни, холодильные помещения, лаборатория и другие сооружения. К настоящему времени большинство зданий снесено — основные корпуса ликвидировали в 2000‑х годах под застройку. Теперь очередь дошла до казармы; на её месте планируется возведение новых объектов.