С начала года в Хабаровском крае выловили 231,9 тыс. тонн рыбы

Путина прибрежной нерестовой сельди продолжается. Оперативный вылов сельди составил 4 тыс. тонн, но общий показатель (37,4 тыс. тонн) соответствует лишь 36,5% от выделенной квоты. Это ниже прошлогоднего уровня из-за затяжных штормов, которые увеличили потери судового времени с 7,5% до 12%.