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В Нижнем Тагиле из-за непогоды отключили свет

Мэр Нижнего Тагила назвал причину блэкаута.

Источник: Комсомольская правда

19 июня в 14:30 в Нижнем Тагиле произошло массовое отключение электроэнергии. Свет пропал в микрорайонах Старатель, 25 квартал, Новая Кушва, Старая Вагонка и Сухоложский. Об этом сообщает Тагил. Лайф.

По словам главы Нижнего Тагила, причиной отключения стало попадание молнии в изоляторы высоковольтной линии в районе Покровского. Восстановительные работы начались в скором времени после аварии. К 18 часам подстанции запитали по резервной схеме, а к 21:30 электричество вернули в дома потребителей.

Отметим, что 23 июня ликвидируются последствия мощного торнадо, который прошел накануне в Кушве, Баранчинском и Лае. Смерч разрушил 32 дома, еще сотню повредил, как и 25 автомобилей. Людям выплатят компенсации за утраченное имущество.

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